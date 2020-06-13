Испания

Бразильский хавбек мог стать игроком "сливочных" летом 2010 года.

Полузащитник Палмейраса Фелипе Мело утверждает, что в 2010 году должен был перейти из Ювентуса в Реал, но все сорвал его фол против на тот момент игрока мадридцев Арьена Роббена на чемпионате мира.

"Я не перешел в Реал, потому что наступил на Роббена. Мы тогда обо всем договорились. Но затем случился фол и все. Я остался в Ювентусе, потом перешел в Галатасарай. И посмотрите, как удачно! Там я стал лучшим бразильцем в турецком футболе, выиграв восемь титулов за четыре года. Это невероятно", — заявил Мело в интервью AS.

"Если бы я перешел в Реал, мог бы я написать такую яркую историю? Возможно, но вряд ли бы я был столь же популярен, как среди фанатов Галатасарая. Этот клуб навсегда в моем сердце".

"Я ни о чем не жалею. Хотя если бы матч с Нидерландами был завтра, я бы не повторил этот фол, потому что это послужило плохим примером. Никогда бы так не сделал снова. Но как я говорил, это была часть процесса, который позволил мне стать чуть лучше, как профессионалу и как человеку. Такова жизнь".

На данный момент Фелипе Мело является капитаном Палмейраса. Он провел две игры за команду в Копа Либертадорес в этом сезоне.