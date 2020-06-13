Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Ла Лиги.

Гранада дома обыграла Хетафе в первом для команд матче после возобновления чемпионата Испании – 2:1. Гости открыли счет в первом тайме, но мячи Фернандеса на 70-й и 79-й минутах принесли три очка Гранаде к огромной радости конкурентов Хетафе в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Гранада – Хетафе 2:1

Голы: Фернандес, 70, 79 – Тимор, 20

Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Фулькье (Вико, 46), Эррера (Жил Диаш, 70), Гоналон (Этеки, 59), Мачис (Вальехо, 85), Диас, Сольдадо (Антоньин, 70), Фернандес

Хетафе: Сория, Ньом (Ндиайе, 84), Эчейта, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 78), Этебо, Тимор (Дуро, 85), Джене, Оливера, Дейверсон (Анхель Родригес, 60), Молина

Предупреждения: Диас, Фернандес, Эчейта, Сольдадо, Гоналон, Этебо, Эррера, Дуро, Суарес, Херман Санчес.