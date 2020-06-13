Предлагаем вашему вниманию список игроков Барселоны, которые смогут сыграть в первом поединке после рестарта Ла Лиги.
Луис Суарес, getty images
13 июня 2020, 13:45
Барселона в рамках 28-го тура чемпионата Испании встретится с Мальоркой. Кике Сетьен взял на игру 23 футболиста.
Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Иньяки Пена, Нето
Защитники: Серхи Роберто, Нельсон Семеду, Хорди Альба, Хуниор Фирпо, Самуэль Умтити, Жерар Пике, Рональд Араужо
Полузащитники: Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артур Мело, Артуро Видаль, Алекс Кольядо, Рики Пуч, Мончу
Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Мартин Брайтуэйт
Напомним, матч Мальорка — Барселона состоится в субботу, 13 июня. Начало поединка — в 23:00 по киевскому времени.