Завершился матч 26-го тура чемпионата Испании.
twitter.com/realvalladolid
13 июня 2020, 22:39
Леганес на своем поле уступил Вальядолиду с минимальной разницей забитых голов.
Леганес – Вальядолид 1:2
Голы: Оскар Родригес, 84 (с пенальти) – Унал, 2, Алькарас, 54
Леганес: Куэльяр, Росалес (Авилес, 88), Бустинса (Ассале, 46), Сильва (Хиль, 59), Родригес, Оскар Родригес, Амаду, Омеруо, Меса (Руибаль, 59), Авазьем, Каррильо (Герреро, 78)
Вальядолид: Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Хоакин Фернандес, Сан-Эметерио, Алькарас, Рауль Гарсия (Вальдо Рубио, 89), Плано (Эрвиас, 68), Унал (Санчес, 88), Гвардиола (Сандро Рамирес, 81)
Предупреждения: Гвардиола, Плано, Салису, Оскар Родригес, Сан-Эметерио, Сиовас.