Испания

"Сине-гранатовые" легко разобрались с противником (4:0).

Барселона в первом поединке после рестарта чемпионата отправилась в гости к Мальорке. Кике Сетьен оставил в запасе Луиса Суареса, который восстановился после травмы, но доверил место в старте Мартину Брайтвейту. С первых минут Барселона завладела мячом и сразу же очертила свои притязания на быстрый гол.

Долго его ждать не пришлось - Видаль головой переправил мяч в ворота после выверенной передачи Альбы. 0:1. После этого наблюдался очень медленный темп игры, который не украшался даже редкими опасными моментами. Футбол откровенно смотрелся скучно, но ближе к концу тайма все-таки состоялся еще один гол.

Мартин Брайтвейт среагировал на отскок мяча в чужой штрафной и вколотил его под перекладину. 0:2. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе гостей. У Мальорки не было стоящих моментов, но отметить активность Такефусо Кубо все-таки стоит — полузащитник очень здорово терзал оборону соперника.

Во второй половине игры опасный момент пришлось ждать пятнадцать минут. Брайтвейт подработал мяч в чужой штрафной и пробивал с близкой дистанции, но Рейна спас хозяев. Оба тренера провели серию замен, но особо игру это не изменило. Барселона в не самом высоком темпе продолжала атаковать, а Мальорка пыталась отквитать хоть один мяч.

Под занавес встречи "сине-гранатовые" несколько раз словили соперника. Сперва Хорди Альба ворвался в чужую штрафную и послал мяч в ближний угол ворот. 0:3. А уже в компенсированное время Лионель Месси ворвался в чужую штрафную и пробил в дальний верхний угол ворот. 0:4. Финальный свисток арбитра зафиксировал легкую победу Барселоны.

Мальорка - Барселона 0:4

Голы: Видаль, 2, Брайтвейт, 37, Альба, 80, Месси, 90+4

Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) — Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо — Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба — Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) — Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57)

Предупреждения: Родригес — Видаль, Альба