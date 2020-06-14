Аргентинский капитан Барселоны продолжает творить чудеса на футбольном поле.
Лионель Месси, Getty Images
14 июня 2020, 17:10
Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом в матче 28-го тура Ла Лиги против Мальорки (4:0). Этот мяч стал для него уже 20-м в нынешнем сезоне.
Таким образом, Лионель стал первым в истории футболистом, который забивает 20 и более голов в Ла Лиге в течение 12 сезонов кряду. Месси со своими 20 голами лидирует в бомбардирской гонке в Ла Лиге. Также он возглавляет таблицу ассистентов с 14 результативными передачами.
Барселона идет на первом месте в Ла Лиге, опережая на пять очков Реал, но у мадридцев есть в запасе матч с Эйбаром.