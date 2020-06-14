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Мальорка - Барселона, getty images
14 июня 2020, 10:26
Барселона в первом матче после возобновления чемпионата Испании отправилась в гости к Мальорке.
"Сине-гранатовые" не испытали особых проблем, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Обзор матча:
Мальорка - Барселона 0:4
Голы: Видаль, 2, Брайтвейт, 37, Альба, 80, Месси, 90+4
Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) — Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо — Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)
Барселона: Тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба — Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) — Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57)
Предупреждения: Родригес — Видаль, Альба