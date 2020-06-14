Барселона в первом матче после возобновления чемпионата Испании отправилась в гости к Мальорке.

"Сине-гранатовые" не испытали особых проблем, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Обзор матча:

Мальорка - Барселона 0:4
Голы: Видаль, 2, Брайтвейт, 37, Альба, 80, Месси, 90+4

Мальорка: Рейна — Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) — Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо — Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба — Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) — Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57)

Предупреждения: Родригес — Видаль, Альба