Испания

Наставник Атлетико высказался о ничьей в матче с Атлетиком Бильбао.

В поединке 28-го тура испанской Ла Лиги Атлетик из Бильбао добыл домашнюю ничью с мадридским Атлетико (1:1). Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне прокомментировал результат этой встречи.

"Целью каждой из команд сегодня была победа. Первые десять минут мы хорошо начали, но потом они лучше себя позиционировали и не давали нам атаковать".

"Нам нужно цепляться за те моменты, которые у нас есть. Любой результат, кроме победы, огорчает. Мы должны на каждый матч выходить с желанием победить, иначе какой смысл играть".

"Каждый матч для Атлетико превращается в финал. Нужно смириться с плотным графиком и делать все для того, чтобы игроки избежали травм. В последних десяти матчах нам предстоит выполнить фантастическую задачу", — приводит слова Симеоне Marca.

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