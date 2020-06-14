Подопечные Диего Симеоне не смогли воспользоваться осечкой Хетафе и остались на шестой строчке турнирной таблицы (1:1).
Атлетик — Атлетико, twitter.com/AthleticClub
14 июня 2020, 16:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Атлетик — Атлетико 1:1
Голы: Муньяин, 37 — Коста, 39
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче (Нуньес, 82) — Лопес (Весга, 64), Д. Гарсия, Муньяин (Де Маркос, 83) — Вильямс (Кодро, 90+1), Р. Гарсия, Кордоба (Санкет, 64).
Атлетико: Облак — Триппьер (Ариас, 63), Хименес, Савич, Лоди — Коке (Эррера, 78), Льоренте (Корреа, 67), Партей, Сауль — Коста (Лемар, 63), Феррейра Карраско (Мората, 62).
Предупреждения: Муньяин, Вильямс, Мартинес.