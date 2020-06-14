Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Эйбаром.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан определился с позицией правого вингера на матч против Эйбара, на которую было сразу несколько претендентов. Выбор пал на юного бразильца Родриго. Гарет Бэйл и Марко Асенсио мог получить свой шанс уже во втором тайме. Кроме того, на скамейке запасных неожиданно оказался Федерико Вальверде.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Альтубе, Эрнандес, Менди, Х. Родригес, Бэйл, Вальверде, Милитан, Асенсио, Б. Диас, Винисиус, Иско

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья, Рафа — Кристофоро, Альварес — Орельяна, Экспосито, Де Бласис — Кике

Запасные: Й. Родригес, Гонсалес, Бургос, Техеро, Инуи, Бигас, Куберо, Диоп, Шарлес, Энрич, Хосе Анхель, Педро Леон

Матч Реал — Эйбар начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.