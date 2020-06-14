Испания

Голкипер Томеу Надаль прокомментировал конфликт между Романом Зозулей и ультрас Райо Вальекано.

Томеу Надаль считает, что Роман Зозуля зря поддался на провокации болельщиков Райо Вальекано, но понимает, что "все мы люди". В декабре матч Альбасете на выезде против Райо был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули и доигран лишь 10 июня.

"Я не думаю, что эта ситуация повлияла на раздевалку в целом. Мы были в неприятной ситуации, в которую не хотелось бы попадать. Но матч был прерван не потому, что Альбасете отказался играть, а, как говорится в отчете рефери, потому что глава службы безопасности стадиона не мог ее нам гарантировать", — рассказал Томеу Надаль в интервью Sport.

"Это решили полиция и служба безопасности стадиона, нам ничего не оставалось делать. Мы хотели играть, но если нам говорят, что игрокам не гарантируют безопасность, то очевидно, что лучше прекратить".

"Эта ситуация повлияла на Зозулю. Он делал жесты, которые не должен был делать, провоцируя людей. Но нужно понимать, что все мы люди, и бывают ситуации, который ошеломляюще на нас действуют. Тогда на эмоциях мы можем сделать то, чего не стоило бы делать".

"В этом случае он поддался на провокацию, на которую не должен был поддаваться. Но об этой ситуации нужно забыть. Никому она не понравилась. Надеюсь, такого больше не случится".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Райо Вальекано. Гол забил бывший игрок Таврии Луис Адвинкула.