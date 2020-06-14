Испания

Капитан Реала догнал пенальтиста Барселоны Рональда Кумана.

Серхио Рамос в матче против Эйбара, Getty Images

Серхио Рамос в матче против Эйбара, Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос забил свой 67-й гол в Ла Лиге, отметившись голом в матче против Эйбара (3:1). Теперь Серхио делит первое место в списке бомбардиров среди защитников с Рональдом Куманом.

Из своих 67 голов 11 Рамос забил с пенальти. У Кумана таких голов 46. В пятерку лучших защитников-бомбардиров Ла Лиги входят еще трое игроков Реала: Фернандо Йеро (51 гол, 19 с пенальти), Роберто Карлос (46, 2) и Пирри (45, 16).

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос сыграл в 25 матчах Ла Лиги, отличившись в них шестью забитыми голами.

Реал занимает второе место в Ла Лиге, отставая от Барселоны на два очка. Следующий поединок мадридцы проведут против Валенсии 18 июня.