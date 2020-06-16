Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура Ла Лиги между Барселоной и Леганесом.

Главынй тренре Барселоны Кике Сетьен доверил место в основной составе команды на матч против Леганеса юному Анссумане Фати. Таким образом, и Мартин Брайтвейт и Луис Суарес могут появиться на поле лишь во втором тайме.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Фирпо — Ракитич, Бускетс, Артур — Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Нето, Суарес, Видаль, Умтити, Брайтвейт, Семеду, Араухо, Мончу, Пенья, де Йонг, Кольядо, Пуч

Леганес: Куэльяр — Бустинса, Тарин, Авазием, Силва — Ресио, Перес — Руйбаль, Меса, Эрасо — Герреро

Запасные: Сориано, Ломбо, Наварро, Омеруо, Росалес, Каррильо, Ассале, Амаду, Родригеш, Хиль, Авилес, Аморес

Матч Барселона — Леганес начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.