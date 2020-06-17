Форвард не планирует покидать Барселону.
Лионель Месси, getty images
17 июня 2020, 15:23
Нападающий Барселоны Лионель Месси в ближайшее время продлит свой контракт с клубом, который истекает в 2021 году, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, новый договор аргентинца будет действовать до 2023 года. Тем не менее, игрок сохранит за собой право разорвать договор в конце сезона 2021/22.
Отмечается, что именно по этой схеме Месси мог покинуть каталонцев уже в текущем месяце. Кроме того, Барселона готова предоставлять форварду контракты на дальнейшее сотрудничество до тех пор, пока он сам не захочет уйти.
Ранее сообщалось, что нападающий сумел достичь отметки в 699 забитых голов.