Испания

От юбилея звездного аргентинца отделяет всего одно взятие ворот.

Барселона уверенно обыграла Леганес в поединке 29-го тура испанской Ла Лиги со счетом 2:0, а автором одного из голов в составе "сине-гранатовых" стал Лионель Месси.

На 69-й минуте встречи 32-летний аргентинец успешно реализовал пенальти в ворота соперника. Как сообщает Mundo Deportivo, этот гол стал для Месси 699-м в карьере.

В составе Барселоны Лионель отличился 629-ю взятиями ворот, тогда как за сборную Аргентину на его счету 70 голов.

Стоит также отметить, что Месси забил 56-й пенальти в Ла Лиге и делит второе место по этому показателю с Уго Санчесом, уступая только Криштиану Роналду, у которого 61 реализованный одиннадцатиметровый.