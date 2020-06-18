Испания

Словенский вратарь Атлетико быстрее всех провел сотню "сухих" матчей в турнире.

Атлетико в 29-м туре Ла Лиги обыграл на выезде Осасуну со счетом 5:0. Этот матч стал юбилейным для вратаря гостей Яна Облака – словенец в сотый раз провел матч "на ноль" в рамках чемпионата Испании.

Для достижения этой отметки Облаку понадобилось всего 182 матча. Таким образом он побил рекорд Мигеля Рейны (отца Пепе), который добрался до сотни "сухих" матчей за 222 игры.

Ян стал первым иностранцем, достигшим 100 игр "на ноль". Кроме того, Облаку принадлежит рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в Атлетико.

27-летний словенец заработал себе в Атлетико статус одного из лучших вратарей мира после перехода из Бенфики в 2014 году. Он выигрывал с "матрасниками" Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

В последние четыре сезона Облак выигрывал Трофей Саморы в Ла Лиге – приз, который достается вратарю с наименьшим коэффициентом пропущенных голов (результат деления пропущенных мячей на количество сыгранных матчей).

В следующем туре Атлетико сразится с Вальядолидом 20 июня.