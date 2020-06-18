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Эйбар - Атлетик, getty images
18 июня 2020, 15:18
Атлетик открыл счет в начале поединка усилиями Рауля Гарсии, но хозяева быстро ответили точным ударом Кике.
Казалось, что гол Орельяны в конце встречи принесет Эйбару три набранных балла, но Вильялибре вновь восстановил паритет, а финальный свисток зафиксировал ничью.
Обзор матча:
Эйбар – Атлетик 2:2
Голы: Кике, 19, Орельяна, 78 (с пенальти) – Рауль Гарсия, 8 (с пенальти), Вильялибре, 81.
Эйбар: Дмитрович – Корреа, Оливейра, Арбилья, Коте – Педро Леон, (Де Блазис, 82), Эскаланте (Диоп, 86), Эспозито, Орельяна (Кристофоро. 90+2) – Энрич (Шарлес, 85), Кике (Кике Гонсалес, 90+2).
Атлетик: Симон – Сапа, Йерай, Иньиго Мартинес, Юри – Дани Гарсия, Весга – Ларрасабаль (Лекуэ, 66), Муниаин (Вильялибре, 78), Кордоба (Вильямс, 46) – Рауль Гарсия (Гомес Ибаи, 78).
Предупреждения: Эскаланте, Леон, Корреа – Гарсия, Весга.