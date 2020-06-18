Испания

Испанский вингер вернулся в стан "кельтов" после завершения контракта с Севильей.

Полузащитник Нолито спустя четыре года вернулся в Сельту на правах свободного агента и ожидает прохождения медицинского обследования, поскольку его контракт с Севильей подошел к своему завершению.

Интересно, что 33-летний испанец сможет сыграть за новый клуб уже в оставшейся части этого сезона. Как сообщает Football Espana, федерация футбола Испании разрешила "кельтам" воспользоваться правилом по замене травмированного футболиста.

Дело в том, что голкипер Сельты Серхио Альварес выбыл на длительный срок, поэтому Нолито будет включен в заявку на этот сезон. Напомним, что таким же образом Барселоне разрешили подписать Мартина Брайтвейта после закрытия трансферного окна, когда травмировался Луис Суарес.

В текущем сезоне Нолито провел 20 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.