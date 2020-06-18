Испанский вингер вновь наденет футболку "кельтов" спустя четыре года.
Нолито, фото Сельта
18 июня 2020, 14:27
Сельта договорилась о возвращении Нолито на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.
Испанскому вингеру осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт. Процедура запланирована на пятницу, 19 июня.
В текущем сезоне Нолито провел 20 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Сельта также планирует выкупить права на Оласу.