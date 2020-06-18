Сельта договорилась о возвращении Нолито на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

Испанскому вингеру осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт. Процедура запланирована на пятницу, 19 июня.

В текущем сезоне Нолито провел 20 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Сельта также планирует выкупить права на Оласу.