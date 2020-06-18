Испания

Марокканцу придется побороться за место в старте.

Руководство мадридского Реала вернет защитника Боруссии Д Ашфара Хакими из аренды, предоставив ему шанс в стане "бланкос", сообщает Goal.

По данным источника, тренерский штаб, в свою очередь, не стал гарантировать фулбеку, что тот получит игровое время в команде, если конкуренты окажутся сильнее.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 29 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист может остаться в чемпионате Германии, так как в его услугах заинтересована Бавария.