Испания

Португальский защитник станет свободным агентом.

Хетафе на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с бывшим защитником киевского Динамо Виторину Антунешем.

Контракт 33-летнего португальца с испанским клубом истекает в июне этого года, и стороны не стали его продлевать. Антунеш станет свободным агентом в конце месяца и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, Виторину Антунеш перешел в Хетафе из Динамо в 2017 году. В текущем сезоне он провел всего три матча в футболке "синих", в которых результативными действиями не отличился.