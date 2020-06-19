Испания

Вингер Реала утверждает, что уже полностью восстановился после травмы.

Марко Асенсио появился на поле в матче с Валенсией спустя 330 дней после того, как порвал крестообразные связки и связки мениска в товарищеской игре с Арсеналом. Первым же касанием он забил гол "летучим мышам", установив окончательный счет – 3:0.

"Я очень хотел вернуться на поле. За этим возвращением лежат много месяцев тяжелой работы. Я счастлив играть снова, рад, что забил, и мы победили", — цитирует Асенсио Marca со ссылкой на Movistar.

"Главное, что команда выиграла, а я готов к финальному отрезку сезона", — добавил Марко.

Следующий матч Асенсио может сыграть уже 21 июня, когда Реал сразится с Сосьедадом в 30-м туре Ла Лиги.