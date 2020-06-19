Испания

"Сливочные" разгромили соперника в чемпионате Испании.

Дубль Карима Бензема, а также гол Марко Асенсио позволили Реалу отпраздновать победу в матче с Валенсией – 3:0. Теперь мадридцы лишь на два очка отстают от лидирующей в Ла Лиге Барселоны.

В 30-м туре Реал отправился в гости к Реалу Сосьедад, а Валенсия примет Осасуну.

Реал - Валенсия 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос — Модрич — Бензема, Азар (Винисиус, 82)

Валенсия: Силлессен — Васс, Гильямон, Мангала, Гайя — Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) — Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)

Предупреждения: Гайя, Гильямон

Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)