Команды обменялись голами в поединке 30-го тура.
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20 июня 2020, 22:58
Хетафе принимал Эйбар в надежде продолжить борьбу за зону Лиги чемпионов и сыграл вничью, ведя по ходу матча.
На исходе тридцати минут игры Этебо открыл счет, а под занавес первой половины Шарлес восстановил паритет.
Хетафе — Эйбар 1:1
Голы: Этебо, 30 — Шарлес, 45+6
Хетафе: Сориа — Суарес (Кенеди, 79), Даконам, Эчейта, Оливейра — Этебо (Хасон, 69), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Кукурелья (Ньом, 80) — Мата, Анхель (Молина, 63)
Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Бургос, Бигас, Анхель — Кристофоро, Эскаланте, Диоп, Инуи — Шарлес (Орельяна, 85), Энрич (Кике, 63)
Предупреждения: Даконам, Эчейта, Ньом