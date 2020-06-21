Испания

Норвежец продолжит защищать цвета басков.

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Эдегор, контракт которого принадлежит Реалу, проведет в стане басков еще один сезон, утверждает AS.

По данным источника, мадридцы не планируют включать в состав норвежского футболиста на следующий сезон, и могут вовсе рассмотреть вариант с полноценной продажей хавбека.

В текущем сезоне Эдегор провел за Сосьедад 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее президент басков подтвердил, что и сам футболист хотел бы остаться в Сосьедаде еще на сезон.