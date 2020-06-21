Испания

Менеджер подвел итог поединку чемпионата Испании.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поединок Примеры, в котором его команда обыграла Вальядолид (1:0).

"Всегда важно брать что-то из игры и даже лучше, когда вы выигрываете. Есть компоненты, которые нужно было улучшить, но у нас было три месяца без обычной подготовки, а затем нас ждали игры каждые три дня".

"Необходимо приспосабливаться, учитывая обстоятельства. Это была очень важная победа".

"У нас были шансы в первом тайме и мы не могли забить, тогда во втором тайме было тяжело против очень организованной обороны соперника. Мы могли выиграть или проиграть, но мы достигли отличного результата", — цитирует Симеоне Goal.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча чемпионата Испании между Атлетико и Вальядолидом.