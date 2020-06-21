Хавбек пропустит ряд следующий поединков.
Френки де Йонг, getty images
21 июня 2020, 15:57
Официальный сайт Барселоны подтвердил, что полузащитник команды Френки де Йонг получил травму голени.
По данным источника, нидерландский футболист должен вернуться на поле в начале июля. Также отмечается, что игрок может пропустить четыре последующий поединка в Примере.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее о нынешней гонке за чемпионский титул рассказал главный тренер каталонцев Кике Сетьен.