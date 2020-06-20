Наставник каталонцев прокомментировал результат встречи с Севильей.
Кике Сетьен, Getty Images
20 июня 2020, 09:39
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о поединке с Севильей (0:0) в 30-м туре Примеры.
"Мы знали до рестарта, что нам будет сложно побеждать в каждом матче. Я недоволен завоеванием одного очка, но это меньшее из двух зол.
Реальность заключается в том, что борьба за титул зависит теперь не только от нас. Ситуация изменилась, но я не думаю, что Реал сможет выиграть все матчи", – приводит слова Сетьена издание Marca.
На данный момент Барселона лидирует в турнирной таблице Примеры, но Реал Мадрид может догнать каталонцев в случае победы над Сосьедадом.