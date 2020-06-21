Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура Ла Лиги между Реалом Сосьедад и мадридским Реалом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял нестандартное решение, выпустив на матч против Реала Сосьедад Хамеса Родригеса, который в текущем сезоне получает крайне мало игрового времени. Кроме того, свой шанс получил бразилец Винисиус, усадивший на лавку запасных Эдена Азара.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль — Субельдия, Мерино — Порту, Эдегор, Оярсабаль — Исак

Запасные: Мойя, Субиаурре, Джуара, Пачеко, Лобете, Муньос, Элустондо, Субименди, Виллиан Жозе, Сурутуса, Янузай, Лопес

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Родригес, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Альтубе, Милитан, Азар, Модрич, Бэйл, Асенсио, Б. Диас, Менди, М. Диас, Родриго, Эрнандес

Матч Реал Сосьедад- Реал начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.