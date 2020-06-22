Команда Зинедина Зидана обыграла басков (2:1) и вернулась на вершину турнирной таблицы.
партнеры поздравляют карима бензема с забитым голом, getty images
22 июня 2020, 00:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал Сосьедад — Реал 1:2
Голы: Мерино, 83 — Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль — Субельдия (Субименди, 80), Мерино — Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) — Исак (Виллиан Жозе, 80)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) — Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос — Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус
Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино — Каземиро, Модрич