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Реал Сосьедад — Реал 1:2
Голы: Мерино, 83 — Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль — Субельдия (Субименди, 80), Мерино — Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) — Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) — Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос — Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино — Каземиро, Модрич