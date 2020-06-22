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  • Испания

    22 июня 2020, 17:08

    Себальос может покинуть Реал на постоянной основе

    Похоже, у хавбека нет будущего в стане мадридцев.

    Дани Себальос, getty images
    Дани Себальос, getty images 22 июня 2020, 17:08

    Полузащитник Реала Дани Себальос, который проводит текущий сезон в аренде в Арсенале, может покинуть мадридскую команду летом на постоянной основе, утверждает Marca.

    По данным источника, на испанского футболиста не рассчитывает тренерский штаб во главе с Зинедином Зиданом, который уже сообщил клубу, что игрока можно продать.

    Отмечается, что сам Себальос хотел бы получить свой шанс в Реале. За ситуацией вокруг хавбека активно наблюдает Валенсия.

    В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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