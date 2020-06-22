Себальос может покинуть Реал на постоянной основе

Испания

Похоже, у хавбека нет будущего в стане мадридцев.

Полузащитник Реала Дани Себальос, который проводит текущий сезон в аренде в Арсенале, может покинуть мадридскую команду летом на постоянной основе, утверждает Marca.

По данным источника, на испанского футболиста не рассчитывает тренерский штаб во главе с Зинедином Зиданом, который уже сообщил клубу, что игрока можно продать.

Отмечается, что сам Себальос хотел бы получить свой шанс в Реале. За ситуацией вокруг хавбека активно наблюдает Валенсия.