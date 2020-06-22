Себальос может покинуть Реал на постоянной основе

Похоже, у хавбека нет будущего в стане мадридцев.
Дани Себальос, getty images
22 июня 2020, 17:08
Полузащитник Реала Дани Себальос, который проводит текущий сезон в аренде в Арсенале, может покинуть мадридскую команду летом на постоянной основе, утверждает Marca.
По данным источника, на испанского футболиста не рассчитывает тренерский штаб во главе с Зинедином Зиданом, который уже сообщил клубу, что игрока можно продать.
Отмечается, что сам Себальос хотел бы получить свой шанс в Реале. За ситуацией вокруг хавбека активно наблюдает Валенсия.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.