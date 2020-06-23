Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

Барселона встретится с Атлетиком в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы "сине-гранатовых" на победу куда более высокими.

Так, на победу Барселоны коэффициент составляет 1,36, а вероятность успеха Атлетика оценивается довольно большим показателем 9,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,00.

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Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут попытать удачу и поставить на событие "Барселона будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,10.

Напомним, матч Барселона — Атлетик состоится сегодня, 23 июня, в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.