Испания

Бразильский полузащитник, весьма вероятно, продолжит карьеру в Серии А.

Руководство Ювентуса и Барселоны согласовали приобретение Артура, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Тем не менее, футболист своего согласия на переход еще не давал.

Примечательно, что Маурицио Сарри видит в Артуре ключевую фигуру в центре поля. Он хочет построить вокруг него игру команды, как сделал это с Жоржиньо в Наполи и Челси.

Также Ювентус предложил заработную плату 23-летнему футболисту выше, чем в Барселоне. По данным источника, туринский клуб готов платить бразильцу 5 миллионов евро в год. Оба клуба хотят завершить сделку до 30 июня, но сделка усложняется тем, что Артур намерен бороться за место в основе в Барселоне.

По информации Sky Italy, на этом дела между Ювентусом и Барселоной не завершатся. Стороны могут произвести обмен с доплатой: Миралем Пьянич, которого Ювентус оценивает в 70 миллионов евро, отправится в Барселону, а Артур в обратном направлении. Также туринский клуб доплатит примерно 10 миллионов.

Отметим, что Барселона и дальше намерена продавать своих футболистов этим летом.