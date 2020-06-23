Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 31 тура Ла Лиги между Барселоной и Атлетиком.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен вернул в основной состав команды на матч против Атлетика Антуана Гризманна, который в предыдущем туре остался в запасе.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль, Бускетс, Артур — Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Брайтвейт, Умтити, Фирпо, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Мончу, Куэнка

Атлетик: Симон — Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага — Лопес, Весга — Лекуэ, Санкет, Кордоба — Вильямс

Запасные: Эррерин, Мартинес, Сан Хосе, Муниаин, Ларрасабаль, Д. Гарсия, Капа, Р. Гарсия, Кодро, Вильялибре, Венседор, Вивиан

Матч Барселона — Атлетик начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.