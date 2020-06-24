Испания

Гол Ивана Ракитича помог каталонцам выстрадать победу над Атлетиком (1:0).

В рамках 31-го тура Ла Лиги Барселона принимала Атлетик из Бильбао. Каталонцы после ничьей с Севильей отдали первое место Реалу, так что теперь были просто вынуждены победить, дабы хотя бы на время снова оторваться от мадридцев. Кике Сетьен решил вернуть в основу Антуана Гризманна, но француз уже привычно был незаметен ввиду того, что редко получал мяч. Вся игра традиционно строилась вокруг Месси, которому соперник, впрочем, не давал чувствовать себя вольготно.

Как и ожидалось, каталонцы сразу же завладели игровым и территориальным преимуществом, но забить быстрый гол могли не они, а гости. Мяч едва не залетел в ворота после того, как все игроки пролетели мимо него, но тер Штеген был начеку и спас свою команду. Уже в ответной атаке Суарес попытался забить пяткой, но не смог как следует попасть по мячу. Несмотря на то, что Барселона много владела мячом, интереснее в атаке смотрелись "львы", которые довольно часто пробивали по воротам. Альварес даже мог забить после розыгрыша штрафного, но не попал по воротам с линии вратарской.

Со временем Атлетик сосредоточился исключительно на оборонительных действиях, а хозяева пытались пройти эшелонированную защиту соперника. Однако сделать это не получалось, во многом из-за того, что в последней трети поля, по сути, не было никакой идеи. В любой ситуации мяч отдавали Месси, но тот не мог ничего придумать. Каталонцы не чурались пробивать по воротам с разных дистанций, но и эта тактика не сработала. Симон пребывал без серьезной работы в первом тайме, ни разу серьезно не вступив в игру. Таким образом, первый тайм завершился без забитых голов, так что Сетьену явно было что сказать своим подопечным в перерыве.

После возобновления игры "сине-гранатовые" снова завладели инициативой, но вновь академично перекатывали мяч, не угрожая воротам соперника. Несмотря на это, они могли забить быстрый гол. Нуньес подарил мяч сопернику на своей половине поля, после чего Гризманн оказался один на один с Симоном, но не смог перебросить мяч через голкипера. Казалось, что этот эпизод оживит игру Барселоны, но она, наоборот, на некоторое время успокоилась.

Все поменяло появление на поле Ракитича и Фати, которые в дальнейшем приносили пользу своей команде. Ансу мог забить сразу же после выхода, но не попал по воротам из выгодной позиции. Каталонцы продолжали гнуть свою линию, атакуя большими силами, и в итоге были вознаграждены за целеустремленность. На 71-й минуте Ракитич оказался на ударной позиции в завершении затяжной атаки и расстрелял ворота — 1:0. Уже через несколько минут Суарес мог удвоить преимущество своей команды, но его удар по воротам после сольного прохода пришелся в защитника гостей.

Ближе к окончанию встречи "львы" заметно подсели, чем пытались воспользоваться хозяева. У Месси было две возможности забить после его фирменных обводящих ударов по воротам, но в обоих случаях мяч разминался со створом. В одном из эпизодов подопечные Гаритано неожиданно едва не сравняли счет после грубой ошибки тер Штегена на выходе, но, к его счастью, Р. Гарсия этим не воспользовался. В компенсированное время "сине-гранатовые" были близки к тому, чтобы забить второй гол, но сейв Симона и попадание мяч в штангу после добивания от Фати этому помешали. Как итог, Барселона одержала непростую победу над басками и хотя бы на сутки вновь возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от Реала на три набранных очка.

В 32-м туре Барселона отправится в Виго в гости к Сельте, а Атлетик примет Мальорку.

Барселона - Атлетик 1:0

Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) — Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65)

Атлетик: Симон — Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага — Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга — Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) — Вильямс (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Бускетс, Ракитич — Нуньес