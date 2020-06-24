Испания

Менеджер рассказал о своих кадровых решениях в команде.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что вингеры Эден Азар и Вининиус Жуниор могут одновременно играть на поле.

"Я не считаю это невозможным, но мы стараемся сделать положения игрока на поле максимально комфортным. Позиция Жуниора — позиция Эдена, но это ничего не значит. Мне нравится ставить игроков на свои места, но в матче они могут играть вместе. У меня нет сомнений в этом".

"Ему 19 лет, он должен многому научиться, тактически и так далее, но он парень, который хочет работать, и именно этим он и занимается".

"Он отлично выступил на днях. Хорошо, что у нас есть очень отличный игрок для настоящего и будущего Реала", — цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что французский менеджер обошел Дель Боске по количеству побед за Реал.