Испания

Хорват прокомментировал поединок против Атлетика.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказал свое мнение о матче против Атлетика, в котором он забил единственный гол.

"Это была непростая игра, Атлетик сделал ее очень сложной для нас. Но я рад, что забил свой первый гол в сезоне. Конечно, плохо, что удается так редко забивать, и я зол на это".

"Всегда сложно выиграть Ла Лигу, так как это лучшая лига в мире. Мы сосредоточимся на себе и будем бороться до конца", — сказал Ракитич Marca.

Вашему вниманию видео гола и обзор поединка между каталонской и баскской командами.