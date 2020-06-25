"Сливочные" взяли реванш у Мальорки за поражение в матче первого круга (2:0).
реал вернулся на первое место после победы над мальоркой, laliga.com
25 июня 2020, 00:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Реал - Мальорка 2:0
Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Асенсио, 71), Вальверде — Азар (Кроос, 62) — Бэйл (Иско, 71), Бензема (М. Диас, 83), Винисиус (Б. Диас, 83)
Мальорка: Рейна — Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар — Посо, Баба (Ромеро, 83), Фебас (Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70) — Д. Родригес, Кубо — Будимир (Кучо, 61)
Предупреждения: Рамос, Модрич, Менди, Кроос — Будимир