Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги Эйбар одержал минимальную победу над Валенсией на своем поле.

Единственный гол в поединке на 16-й минуте забил Джоффри Кондогбия, который отправил мяч в свои ворота.



Эйбар — Валенсия 1:0

Гол: Кондогбия, 16 (автогол).

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3).

Валенсия: Силлессен — Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)

Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна — Мангала.

На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.