Испания

Экс-полузащитник Реала покинул команду в зоне плей-офф за выход в Ла Лигу.

Владелец Альмерии Турки Аль-Шейх убрал с поста главного тренера команды Хосе Марию Гутиэрреса, также известного как Гути, сообщает AS.

Увольнение случилось после поражения команды от Алькоркона. Альмерия идет на третьем месте, в пяти очках от прямого выхода в Ла Лигу.

Пока неизвестно, кто заменит Гути. Скорее всего, это будет человек из структуры клуба.

Гути возглавил Альмерию в ноябре 2019 года после такого же неожиданного увольнения португальца Педру Энмануэля.