Между валлийским футболистом и французским специалистом напряженные отношения.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
26 июня 2020, 18:58
Главный тренер Реала Зинедин Зидан и полузащитник Гарет Бэйл окончательно поругались, сообщает ESPN.
По информации источника, валлиец недоволен, что француз использует его исключительно в роли запасного в важных для команды матчах. Зидан и тренерский штаб довольны работой Бэйла на тренировках, но недовольны его реакцией.
Кроме того, у Бэйла испортились отношения с президентом Реала Флорентино Пересом.
В текущем сезоне Бэйл отыграл 16 матчей в Примере: на его счету 2 гола и 2 ассиста.