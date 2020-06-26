Испания

Между валлийским футболистом и французским специалистом напряженные отношения.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан и полузащитник Гарет Бэйл окончательно поругались, сообщает ESPN.

По информации источника, валлиец недоволен, что француз использует его исключительно в роли запасного в важных для команды матчах. Зидан и тренерский штаб довольны работой Бэйла на тренировках, но недовольны его реакцией.

Кроме того, у Бэйла испортились отношения с президентом Реала Флорентино Пересом.

В текущем сезоне Бэйл отыграл 16 матчей в Примере: на его счету 2 гола и 2 ассиста.