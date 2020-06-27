Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании.
Атлетик — Мальорка, Getty Images
27 июня 2020, 20:35
В матче 32-го тура Примеры Атлетик принимал Мальорку.
Хозяева забили быстрые два гола, что серьезно повлияло на ход встречи. Мальорка пыталась вернуться в игру, но "баски" добили оппонента в конце игры.
Обзор матча:
Атлетик — Мальорка 3:1
Голы: Гарсия, 16, Санкет, 24, Вильялибре, 90 — Будимир, 69
Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Лопес (Весга, 84), Д. Гарсия — Муниани (Кордова, 62), Санкет (Вильялибре, 75), Вильямс (Де Маркос, 75) — Р. Гарсия (Кодро, 84)
Мальорка: Рейна — Вальент (Гамес, 87), Раильо, Седлар — Посо, Севилья, Баба (Будимир, 46), Родригес, Лаго (Трайковски, 58) — Кубо, Кучо (Пратс, 68)
Предупреждения: Р. Гарсия — Будимир, Раильо.