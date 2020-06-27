Испания

Уругвайский нападающий подвел итог матчу против Сельты.

Барселона потеряла очки в выездном поединке против Сельты, пропустив гол под занавес поединка (2:2). Луис Суарес, отметившийся дублем, остался недоволен результатом.

"Чувства отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока Реал потеряет очки. У меня есть разочарование в связи с тем, что мы сыграли вничью сегодня.

Я рад, что помог команде, но у меня такое чувство досады и разочарования. Не удается выиграть на выезде второй раз подряд? Думаю, именно поэтому здесь есть тренеры, которые анализируют такие ситуации. Вдали от дома, мы упускаем важные моменты, которые мы обычно не упускали в других сезонах", — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что Реал в этом туре сыграет с Эспаньолом на выезде. У "попугаев" прям перед матчем уволили тренера.