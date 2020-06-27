Испания

"Попугаи" снова остались без тренера.

Астурийский специалист Абелардо Фернандес уволен с поста главного тренера Эспаньола, сообщил официальный сайт клуба. Вместе с Абелардо покидают Эспаньол его помощники Томас Эрвас и Иньяки Техада.

"Клуб принял это решение в результате спортивных выступлений первой команды и с намерением сохранить прописку в Ла Лиге", — говорится в заявлении клуба.

Абелардо возглавил Эспаньол в декабре 2019 года. Он руководил командой в 17 официальных матчах, однако спасти положение "попугаев" ему не удалось: за семь туров до финиша чемпионата команда идет последней, отставая от спасительной зоны на восемь очков.

Это уже третье увольнение в Эспаньоле по ходу этого сезона. Ранее "попугаи" уволили Пабло Мачина, а перед ним – Давида Гальего.

Следующую игру Эспаньол проведет против Реала 28 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 23:00 по киевскому времени.