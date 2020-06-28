Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Леванте в поединке чемпионата Испании легко расправился с Бетисом в первые шестьдесят минут игрового времени.

Два гола "бетикос" до финального свистка ничем им не помогли.

Обзор матча:

Леванте - Бетис 4:2

Голы: Майорал, 21, Бардхи, 35, Моралес, 51, Рочина, 59 — Каналес, 70, Хуанми, 88

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Везу, Клерк — Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Радоя (Робер, 90), Бардхи (Эрнани, 64) — Майорал (Леон, 75), Моралес (Рохер, 64)

Бетис: Роблес — Бартра (Гуардадо, 61), Феддал, Сидней — Барраган (Хуанми, 46), Родригес (Тельо, 46), Карвальо, Морено — Каналес, Фекир (Лайнес, 85) — Лорен (Иглесиас, 75)

Предупреждения: Карвальо, Феддал, Иглесиас, Барраган