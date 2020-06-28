Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 32 тура Ла Лиги между Эспаньолом и мадридским Реалом.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан впервые за долгое время предоставил Иско шанс проявить себя, выпустив его на матч с Эспаньолом с первых минут. А вот набравший неплохую форму Винисиус вынужден начать поединок на скамейке запасных.

Эспаньол: Диего Лопес — Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила — Дардер, Давид Лопес, Рока, Эмбарба — Ву Лей, Де Томас

Запасные: Оласабаль, Рибаудо, Педроса, Санчес, Налдо, Кальери, Мелендо, Х. Лопес, Варгас, Калеро, Лосано, Кампусано

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос — Иско — Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Альтубе, Милитан, Бэйл, Родригес, Асенсио, Б. Диас, М. Диас, Винисиус, Родриго, Эрнандес, Гутьеррес

Матч Эспаньол — Реал начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.