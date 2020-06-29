Испания

Экс-наставник Барселоны может начать тренировать "летучих мышей".

Эрнесто Вальверде и его помощник Джон Аспиазу подыскивают себе дом в Валенсии, сообщает Onda Cero.

По информации источника, бывший главный тренер Барселоны может возглавить "летучих мышей".

Валенсия проиграла три из четырех последних встреч в Примере и теперь находится на восьмой строчке в лиге.

Не исключено, что Альберт Селадес будет уволен в ближайшее время.

Напомним, что Вальверде уже тренировал Валенсию – с 2012 по 2013 год.