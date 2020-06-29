Испания

В клубе надеются, что хавбек сможет помочь своей команде.

Атлетико обратился к Ла Лиге в надежде, что дисквалификация Коке будет отменена, сообщает Marca.

28-летний футболист получил пятую желтую карточку в сезоне в игре против Алавеса (2:1) и вынужден пропустить встречу против Барселоны.

Однако в мадридском клубе попытаются доказать, что мяч коснулся руки Коке случайно.

Отметим, что в матче точно не примет участие Стефан Савич, который дисквалифицирован по причине пятой желтой карточки в сезоне.

Матч Барселона – Атлетико должен состояться 30 июня в 23:00 по киевскому времени.