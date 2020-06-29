Испания

Футболисты выразили недовольство тренировочными методами.

В Барселоне продолжается конфликт между футболистами и тренерским штабом Кике Сетьена, сообщает издание AS со ссылкой на радиостанцию SER Catalunya.

У Сетьена случился конфликт с игроками после ничейного матча с Сельтой (2:2), а после они продолжили выражать свое недовольство на воскресной тренировке. В частности команда недовольна методами работы второго тренера Эдера Сарабии и хочет напрямую общаться с Сетьеном.

Ранее сообщалось, что Барселона уволит Сетьена, если не выиграет Примеру и Лигу чемпионов.

На данный момент "сине-гранатовые" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего Реала на два пункта.