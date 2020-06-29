Испания

"Летучие мыши" второй раз за сезон лишились наставника.

Официальный сайт Валенсии сообщает, что клуб отправил в отставку главного тренера команды Альберта Селадеса.

Отмечается, что к ближайшему поединку против Атлетика команду будет готовить Воро Гонсалес, который занял пост исполняющего обязанности менеджера до конца сезона.

Напомним, что Селадес возглавил "летучих мышей" в сентябре 2019 года. На сегодняшний день, после 32 сыгранных туров, Валенсия занимает восьмое место, имея в своем активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды может стать экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде.